Наречия
Наречия могут быть образованы добавлением окончания -e.
- bele – красиво
- forte – сильно
- rapida aŭto – быстрая машина
- veturi rapide – ехать быстро
Предлог per и kun
Per - посредством (с помощью чего-то, чем-то)
- Manĝi per kulero. – Есть ложкой.
- Ŝi kantis per tre bela voĉo. – Она пела очень красивым голосом.
Kun - с (вместе с)
- Mi iris kun la amiko. – Я шёл с другом.
- Mi parolos kun li. – Я поговорю с ним.
Предлог post
post – после/через (относительно времени)
- Li venis post mi. – Он пришёл после меня (после того как я пришёл).
- post du horoj – после двух часов
- Li venos post tri horoj. – Он придет через три часа.
- poste – после, позднее
Предлог Malantaŭ
malantaŭ - позади, за
- Li venis malantaŭ mi. – Он шёл за мной (шёл / ехал позади меня).
Обратите внимание на правильное ударение: malantaŭ.
Суффикс -ul
Лицо, определяемое каким-либо качеством (свойством):
- grandulo – большой человек
- malbonulo – плохой человек
- belulino – красивая женщина, красавица
Суффикс -ej
образует слово для места, где регулярно происходит что-либо(на постоянной основе):
- lernejo – школа (место для обучения)
- kuirejo – кухня (место для готовки: kuiri – готовить еду, стряпать)
- laborejo – рабочее мето
Суффикс -ebl
отражает возможность, соотноситься с русским "-абельный" (читабельный):
- manĝebla – съедобный
- videbla – видимый
- kompreneble – понятный (естественно, конечно)
- eble – возможно, вероятно
- malebla – невозможно
Имперантив (повелительное наклонение)
Глагол обозначающий команду оканчивается на -u.
- Manĝu! – Ешь! Съешь!
- Iru! – Иди! Пошли!
Эта форма также может относиться к субъекту:
- Li lernu! – Пусть учится!
- Ni vidu. – Посмотрим.