3. En kafejo

Наречия

Наречия могут быть образованы добавлением окончания -e.

  • bele – красиво
  • forte – сильно
  • rapida aŭto – быстрая машина
    • veturi rapide – ехать быстро

Предлог per и kun

Per - посредством (с помощью чего-то, чем-то)

  • Manĝi per kulero. – Есть ложкой.
  • Ŝi kantis per tre bela voĉo. – Она пела очень красивым голосом.

Kun - с (вместе с)

  • Mi iris kun la amiko. – Я шёл с другом.
  • Mi parolos kun li. – Я поговорю с ним.

Предлог post

post – после/через (относительно времени)

  • Li venis post mi. – Он пришёл после меня (после того как я пришёл).
  • post du horoj – после двух часов
  • Li venos post tri horoj. – Он придет через три часа.
  • poste – после, позднее

Предлог Malantaŭ

malantaŭ - позади, за

  • Li venis malantaŭ mi. – Он шёл за мной (шёл / ехал позади меня).

Обратите внимание на правильное ударение: malantaŭ.

Суффикс -ul

Лицо, определяемое каким-либо качеством (свойством):

  • grandulo – большой человек
  • malbonulo – плохой человек
  • belulino – красивая женщина, красавица

Суффикс -ej

образует слово для места, где регулярно происходит что-либо(на постоянной основе):

  • lernejo – школа (место для обучения)
  • kuirejo – кухня (место для готовки: kuiri – готовить еду, стряпать)
  • laborejo – рабочее мето

Суффикс -ebl

отражает возможность, соотноситься с русским "-абельный" (читабельный):

  • manĝebla – съедобный
  • videbla – видимый
  • kompreneble – понятный (естественно, конечно)
  • eble – возможно, вероятно
  • malebla – невозможно

Имперантив (повелительное наклонение)

Глагол обозначающий команду оканчивается на -u.

  • Manĝu! – Ешь! Съешь!
  • Iru! – Иди! Пошли!

Эта форма также может относиться к субъекту:

  • Li lernu! – Пусть учится!
  • Ni vidu. – Посмотрим.
Creative commons Surbaze de la Zagreba metodo, Aŭtoroj, Aldonu lingvon, Kontakto