Наречия

Наречия могут быть образованы добавлением окончания -e.

bel e – красиво

– красиво fort e – сильно

– сильно rapid a aŭto – быстрая машина veturi rapid e – ехать быстро

aŭto – быстрая машина

Предлог per и kun

Per - посредством (с помощью чего-то, чем-то)

Manĝi per kulero. – Есть ложкой.

kulero. – Есть ложкой. Ŝi kantis per tre bela voĉo. – Она пела очень красивым голосом.

Kun - с (вместе с)

Mi iris kun la amiko. – Я шёл с другом.

la amiko. – Я шёл с другом. Mi parolos kun li. – Я поговорю с ним.

Предлог post

post – после/через (относительно времени)

Li venis post mi. – Он пришёл после меня (после того как я пришёл).

mi. – Он пришёл после меня (после того как я пришёл). post du horoj – после двух часов

du horoj – после двух часов Li venos post tri horoj. – Он придет через три часа.

tri horoj. – Он придет через три часа. poste – после, позднее

Предлог Malantaŭ

malantaŭ - позади, за

Li venis malantaŭ mi. – Он шёл за мной (шёл / ехал позади меня).

Обратите внимание на правильное ударение: malantaŭ.

Суффикс -ul

Лицо, определяемое каким-либо качеством (свойством):

grand ul o – большой человек

o – большой человек malbon ul o – плохой человек

o – плохой человек belulino – красивая женщина, красавица

Суффикс -ej

образует слово для места, где регулярно происходит что-либо(на постоянной основе):

lern ej o – школа (место для обучения)

o – школа (место для обучения) kuir ej o – кухня (место для готовки: kuiri – готовить еду, стряпать)

o – кухня (место для готовки: kuiri – готовить еду, стряпать) laborejo – рабочее мето

Суффикс -ebl

отражает возможность, соотноситься с русским "-абельный" (читабельный):

manĝ ebl a – съедобный

a – съедобный vid ebl a – видимый

a – видимый kompren ebl e – понятный (естественно, конечно)

e – понятный (естественно, конечно) ebl e – возможно, вероятно

e – возможно, вероятно malebla – невозможно

Имперантив (повелительное наклонение)

Глагол обозначающий команду оканчивается на -u.

Manĝ u ! – Ешь! Съешь!

! – Ешь! Съешь! Iru! – Иди! Пошли!

Эта форма также может относиться к субъекту: